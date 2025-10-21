Richter Alexander Hold
Folge 656: Doppelmord
44 Min.Ab 12
Chantal ist angeklagt, ihren Mann Joachim und dessen Sekretärin im Büro erschossen zu haben. Wollte Chantal damit verhindern, dass Joachim mit der Frau durchbrennt und die Millionen mitnimmt? Welche Rolle spielen die Massenentlassungen in der Firma und die Drohbriefe, die Joachim daraufhin erhielt?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1