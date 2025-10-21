Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Doppelmord

SAT.1Staffel 4Folge 656
Doppelmord

Richter Alexander Hold

Folge 656: Doppelmord

44 Min.Ab 12

Chantal ist angeklagt, ihren Mann Joachim und dessen Sekretärin im Büro erschossen zu haben. Wollte Chantal damit verhindern, dass Joachim mit der Frau durchbrennt und die Millionen mitnimmt? Welche Rolle spielen die Massenentlassungen in der Firma und die Drohbriefe, die Joachim daraufhin erhielt?

