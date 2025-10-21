Richter Alexander Hold
Folge 657: Systemadministrator
44 Min.Ab 12
Franziska wird beschuldigt, den Staplerfahrer Hanno bewusstlos geschlagen, in einen Kartoffelsack gesteckt und beinahe in einem See ertränkt zu haben. Wollte sie damit erreichen, dass Hanno seiner Frau Barbara keine körperliche Gewalt mehr antut? Oder wollte Barbara ihrem Mann eine Lektion erteilen?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1