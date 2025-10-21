Richter Alexander Hold
Folge 664: Russisch Roulette
43 Min.Ab 12
Tamara ist angeklagt, den Revolver geladen zu haben, mit dem sich der Motorradgang-Chef Lars bei einem Aufnahmeritual in den Kopf schoss. Wollte sie selbst neue Gangchefin werden? Wer sonst hatte einen Grund, die Waffe zu laden, mit der immer Russisch Roulette gespielt wurde?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1