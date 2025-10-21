Richter Alexander Hold
Folge 665: Stechende Eifersucht
44 Min.Ab 12
Kai soll seine Geliebte Doreen niedergestochen und auf eine Müllkippe geworfen haben. Wollte er sie loswerden, weil er von ihr erpresst wurde und nicht mehr zahlen konnte? Oder ist Doreen eine Prostituierte, die sich mit den falschen Leuten eingelassen hat?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1