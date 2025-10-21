Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Mit Pralinen vergiftet - Teil 2

SAT.1Staffel 4Folge 668
Mit Pralinen vergiftet - Teil 2

Folge 668: Mit Pralinen vergiftet - Teil 2

44 Min.Ab 12

1. Fall: Axel sitzt nun schon den zweiten Tag auf der Anklagebank. Er behauptet, sein totgeglaubter Bruder Patrick sei der Mörder. Lebt sein Bruder wirklich? 2. Fall: Die beiden Schüler Thorsten und Simon sollen als Vampire verkleidet ihre Mitschülerin Angelika gezwungen haben, Geldscheine und Geldmünzen zu essen. Folterten sie Angelika, weil sie von beiden jeweils 2000 Euro für eine erfundene Schwangerschaftsabtreibung bekommen hatte?

SAT.1
