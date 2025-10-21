Richter Alexander Hold
Folge 669: Versteckte Beute
44 Min.Ab 12
Hat Ex-Knacki Martina den Privatdetektiv Werner Koschinski kaltblütig niedergeschossen, weil sie Jahre zuvor die Beute eines Überfalls im Wald versteckt hatte und der Detektiv sie jetzt plötzlich beim Ausgraben überraschte? Oder nutzt jemand Martinas dunkle Vergangenheit aus, um ihr die Tat anzuhängen?
