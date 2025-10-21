Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Böse Sticheleien

SAT.1Staffel 4Folge 674
Böse Sticheleien

Richter Alexander Hold

Folge 674: Böse Sticheleien

45 Min.Ab 12

1. Fall: Peter und Jakob sollen die Schneiderin Caro am Bett gefesselt und ihr 84 Stecknadeln in den ganzen Körper gesteckt haben. Wollten die beiden Freunde Caro auf diese Art ihre bösartigen Sticheleien zurückzahlen? 2. Fall: Die starke Raucherin Janine soll die Gasmaske ihres Mannes Tobias so mit Klebstoff präpariert haben, dass sie ganze Hautfetzen aus seinem Gesicht gerissen hat. Wollte sie dem militanten Nichtraucher alle Demütigungen und Provokationen heimzahlen?

