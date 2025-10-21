Richter Alexander Hold
Folge 674: Böse Sticheleien
45 Min.Ab 12
1. Fall: Peter und Jakob sollen die Schneiderin Caro am Bett gefesselt und ihr 84 Stecknadeln in den ganzen Körper gesteckt haben. Wollten die beiden Freunde Caro auf diese Art ihre bösartigen Sticheleien zurückzahlen? 2. Fall: Die starke Raucherin Janine soll die Gasmaske ihres Mannes Tobias so mit Klebstoff präpariert haben, dass sie ganze Hautfetzen aus seinem Gesicht gerissen hat. Wollte sie dem militanten Nichtraucher alle Demütigungen und Provokationen heimzahlen?
Genre:Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1