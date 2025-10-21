Richter Alexander Hold
Folge 676: Schwiegermutter from hell
45 Min.Ab 12
1. Fall: Manuela wird beschuldigt, ihre Schwiegermutter Ingeborg nach einem Streit von der Leiter gestoßen zu haben. Hatte sie ihre Nörgeleien satt? 2. Fall: Michael soll die 16-jährige Tochter seiner Bekannten Ilse geknebelt, gefesselt und in erotischen Posen fotografiert haben. Der Angeklagte behauptet, dass Ilse und ihre Tochter das nur erfunden haben, weil sie ihm Geld schulden...
Genre:Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1