Richter Alexander Hold

Gang-Krieg

SAT.1Staffel 4Folge 682
46 Min.Ab 12

Gang-Anführer Jonny wird beschuldigt, den 18-jährigen Pitt aus dem Fenster eines Abbruchhauses gestoßen zu haben. Wollte er damit verhindern, dass Pitt aus der Gang aussteigt und ein Geheimnis an die Öffentlichkeit bringt? Oder musste Pitt sterben, weil er die Liebe der 17-jährigen Ramona nicht erwiderte?

