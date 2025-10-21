Zum Inhalt springenBarrierefrei
Devot

SAT.1Staffel 4Folge 685
Folge 685: Devot

45 Min.Ab 12

1. Fall: Edith soll ihren Mann tagelang bei Eiseskälte in einer Gartenlaube eingesperrt haben. Wollte sie ungestörte Tage mit ihrem Lover verbringen? Oder floh ihr Mann, um nicht mitzuerleben, wie sich seine Frau schamlos mit fremden Männern im Ehebett vergnügt? 2. Fall: Matthias ist angeklagt, Melissa, der verhassten Schwester seiner Freundin, die Skibindung manipuliert zu haben, sodass sie stürzte und sich schwer verletzte. War das der Gipfel einer langen Fehde?

