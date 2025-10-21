Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Teures Videoband

SAT.1Staffel 4Folge 688
Teures Videoband

Teures VideobandJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 688: Teures Videoband

45 Min.Ab 12

Bernd wird beschuldigt, Moritz mit einer scharfen Klinge gefoltert zu haben, um von ihm den Verbleib seiner gestohlenen Million und einer Videokassette zu erfahren. Beschuldigt Moritz ihn nur, um den wahren Täter zu decken? Steckt seine Ex-Freundin dahinter, weil sie glaubt, dass er sie hintergangen hat?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen