Richter Alexander Hold
Folge 689: Gescheitertes Leben
45 Min.Ab 12
Der heutige Fall: Um sich für sein gescheitertes Leben zu rächen, soll der ehemalige Rechtsanwalt Roman, Harald Graf und Michael Starzer mit einer Giftinjektion umgebracht haben - der Angeklagte behauptet das jedenfalls. Aber ist er wirklich der Täter? Versucht er, den wahren Mörder zu schützen?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1