Richter Alexander Hold

SAT.1Staffel 4Folge 692
Folge 692: Diamantbusen

46 Min.Ab 12

Juwelier Patrick ist angeklagt, aus Habgier seine Freundin Simone in einem Flugzeug erdrosselt zu haben. Wollte er an die Diamanten, die die Stewardess in ihrem BH schmuggelte? Oder spielt der liebestolle Kapitän des Fluges eine entscheidende Rolle bei dem Mord?

SAT.1
