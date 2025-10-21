Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

SAT.1Staffel 4Folge 695
46 Min.Ab 12

Fabian ist angeklagt, in das Haus seines Chefs Heinrich eingebrochen zu sein. Als er dabei von Heinrich erwischt wurde, soll Fabian ihm mit einem Schürhaken ein Auge ausgestochen haben. Der Angeklagte schweigt zu den Vorwürfen, stellt aber das Bild eines kleinen Kindes auf ...

