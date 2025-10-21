Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Zwangsnachhilfe

SAT.1Staffel 4Folge 696
Zwangsnachhilfe

ZwangsnachhilfeJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 696: Zwangsnachhilfe

45 Min.Ab 12

1. Fall: Ilse soll ihren Sohn Rico sechs Tage und Nächte in einem fensterlosen Kellerraum eingesperrt haben, um ihn zum Lernen zu zwingen. Wollte sie dafür sorgen, dass er die letztmögliche Nachprüfung zum Malergesellen besteht? 2. Fall: Dirk wird beschuldigt, seine Schwester Margot zehn Stunden lang in der Vorratskammer eingesperrt zu haben. Wollte er ihr eine Lektion erteilen, weil sie ein Drei-Gänge-Menü verspeiste, das er für seine Freundin und sich gekocht hatte?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen