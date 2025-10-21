Richter Alexander Hold
Folge 697: Anschlag auf Lottomillionär
46 Min.Ab 12
Silvester ist angeklagt, seinen Vater Nepomuk (56) mit einem Kissen erstickt zu haben. Hat der Anschlag mit Nepomuks großen Lottogewinn zu tun? Wollte Silvester verhindern, dass sein Vater das Testament zu seinen Ungunsten ändert? Welche Rolle spielt die 29-jährige Ehefrau des Lottomillionärs?
