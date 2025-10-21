Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Kanonenschlag

SAT.1Staffel 4Folge 700
Folge 700: Kanonenschlag

45 Min.Ab 12

1. Fall: Als sich der Hausmeister Hans-Jörg im Heizungskeller befand, soll seine Nachbarin Ulrike einen Silvesterböller in den Raum geschmissen haben. Wollte sich die Angeklagte dafür rächen, dass sich der Mann ständig über ihre Lärmbelästigung aufregt? 2. Fall: Pfarrer Grauner wird beschuldigt, seinen Beichtstuhl verwanzt und den Bürgermeister von Grabenheim mit dessen pikanter Beichte um 5.000 Euro erpresst zu haben.

