Richter Alexander Hold
Folge 701: Tragischer Geburtstag
44 Min.Ab 12
Der 22-jährige Till ist angeklagt, seiner Freundin Lisa-Marie an ihrem 18. Geburtstag Crack gegeben zu haben - sie starb wenig später an einer Überdosis. Till behauptet, er sei unschuldig und habe mit Drogen nichts mehr zu tun! Aber wieso wurde er am Morgen der Verhandlung blutverschmiert in der Tiefgarage des Gerichts gefunden?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1