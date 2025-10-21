Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 702
45 Min.Ab 12

Der heutige Fall: Mario ist angeklagt, den Liebhaber seiner Frau hingerichtet zu haben, nachdem er aus dem Gefängnis entlassen wurde. Rastete er wirklich aus Eifersucht aus und setzte damit seine neu gewonnene Freiheit aufs Spiel? Oder hatte das Opfer noch ganz andere Feinde?

SAT.1
