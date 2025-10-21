Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Lady Gothica

SAT.1Staffel 4Folge 705
Lady Gothica

Richter Alexander Hold

Folge 705: Lady Gothica

45 Min.Ab 12

1. Fall: Die Domina Nadine alias Lady Gothica ist angeklagt, den Hausmeister Anton mit einer Reitgerte ausgepeitscht zu haben, weil er sich erneut über die ständige Lärmbelästigung aus dem Dominastudio beschwert hat ... 2. Fall: Michael wird beschuldigt, Unterwäsche von Sophie gestohlen und ihr Drohbriefe geschrieben zu haben. Trotz Verbotsanordnung soll Michael Sophie schon lange Zeit verfolgen und bedrängen. Michael behauptet, dass Sophie ihn belästige...

