Richter Alexander Hold
Folge 718: Willenlos
45 Min.Ab 12
1. Fall: Der 17-jährige Robert ist angeklagt, auf einer Party im Skilager pornografische Fotos von seiner stark betrunkenen Mitschülerin Lena gemacht und am schwarzen Brett der Schule aufgehängt zu haben. Nutzte er ihre Willenlosigkeit aus? 2. Fall: Die Angeklagte Karin soll die Bodylotion ihrer Schwester Neele vergiftet haben, um zu verhindern, dass sie nach Neuseeland auswandert und ihre große Liebe sucht.
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1