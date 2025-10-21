Richter Alexander Hold
Folge 723: Drogen-Bauer
45 Min.Ab 12
Der Familienvater Xaver soll in einem Traktoranhänger 1 kg Kokain von Holland über die Grenze nach Deutschland geschmuggelt haben. Wollte der Landwirt damit die finanzielle Misere der Großfamilie endlich beenden, oder wurde er nichts ahnend als Drogenkurier missbraucht?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1