Drogen-Bauer

SAT.1Staffel 4Folge 723
Folge 723: Drogen-Bauer

45 Min.Ab 12

Der Familienvater Xaver soll in einem Traktoranhänger 1 kg Kokain von Holland über die Grenze nach Deutschland geschmuggelt haben. Wollte der Landwirt damit die finanzielle Misere der Großfamilie endlich beenden, oder wurde er nichts ahnend als Drogenkurier missbraucht?

