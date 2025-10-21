Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 725
45 Min.Ab 12

1. Fall: Beate Schneider sitzt heute schon den zweiten Tag auf der Anklagebank - sie soll daran Schuld haben, dass ihr Sohn an Tollkirschen gestorben ist... 2. Fall: Joachim Knoll soll versucht haben, seine Nachbarin Isabell zu vergewaltigen. Wollte er ihr Leben zerstören, weil sie mit einem Ausländer zusammen war, oder hat sie alles nur erfunden?

