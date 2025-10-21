Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 726
Folge 726: Mörder-Scrabble

46 Min.Ab 12

Aus Neid soll Clivia ihre reiche Freundin Karen direkt nach dem alljährlichen Urlaub mit einer Harpune erschossen haben. Im Magen der Leiche wurden sechs Scrabble-Steine gefunden, die zusammengesetzt den Vornamen der Angeklagten "Clivia" ergeben. Belasten diese wirklich die Angeklagte oder geben sie einen anderen Hinweis?

