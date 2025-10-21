Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

SAT.1Staffel 4Folge 728
Folge 728: Gefährliche Liebe

45 Min.Ab 12

Der rechtsradikale Ronny ist angeklagt, den Bulgaren Georgi in dessen Auto die Klippen hinabgestoßen zu haben. War purer Ausländerhass das Motiv oder steckt noch etwas ganz anderes hinter dem Anschlag? Und welche Rolle spielt Georgis Bruder Vladimir, dem das Tatfahrzeug gehörte?

