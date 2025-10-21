Richter Alexander Hold
Folge 732: Die letzte Mitgift
45 Min.Ab 12
Heinz soll seinen Geschäftspartner Karl mit Schlangengift ermordet haben. Wollte er verhindern, dass Karl seine illegalen Geschäfte mit Giftschlangen verrät? Oder wollte sich der Angestellte Sven für seine Kündigung rächen?
