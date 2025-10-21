Richter Alexander Hold
Folge 734: Der explosive Cocktail
45 Min.Ab 12
1. Fall: Ist Hanka tatsächlich Schuld an den schweren Verbrennungen ihrer Mutter Gisela? (Fortsetzung von gestern) 2. Fall: Die Auszubildende Chiara soll ihre Kollegin Hildegard mit einem Schirm angegriffen und schwer verletzt haben. Wollte sie ihre Flucht erkämpfen, nachdem sie beim Stehlen erwischt wurde?
Richter Alexander Hold
