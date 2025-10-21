Richter Alexander Hold
Folge 737: Geliebter Mörder
45 Min.Ab 12
Ralf wird beschuldigt, seinen Freund Lutz während eines Streites mit einem Bauchschuss getötet zu haben. Ralf behauptet, er wollte nur seine Freundin Valerie beschützen, die angeblich von Lutz mit einer Waffe bedroht wurde. War Geld das Streitthema der Männer oder ging es um ihre Freundschaft?
Genre:Recht
Produktion:DE, 2001
Copyrights:© SAT.1