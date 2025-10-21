Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 744
Folge 744: Der Auto-Guru

46 Min.Ab 12

Die arbeitslose und vorbestrafte Dana wird beschuldigt, ihren Ex-Chef Kilian mit sieben Messerstichen in den Rücken beinahe getötet zu haben, weil er ihren Arbeitsvertrag nicht verlängern wollte. Gab es weitere Angestellte, die einen Grund hatten, dem tyrannischen Chef etwas anzutun?

