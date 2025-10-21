Richter Alexander Hold
Folge 745: Durchgeknallter Mitbewohner
45 Min.Ab 12
1. Fall: Kasper ist angeklagt, die 14-jährige Jette, die Schwester seines Mitbewohners, nach der Schule entführt und für drei Tage gefesselt und geknebelt in seinem Zimmer festgehalten zu haben, um 50 000 Euro Lösegeld zu erpressen. Der Angeklagte behauptet, dass er keine Ahnung habe, wie das Mädchen in sein Zimmer kam. 2. Fall: Die 19-jährige Kerstin wird beschuldigt, ihre Mutter nach einem Streit mit einem Küchenmesser schwer verletzt zu haben.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1