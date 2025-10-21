Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Durchgeknallter Mitbewohner

SAT.1Staffel 4Folge 745
Durchgeknallter Mitbewohner

Richter Alexander Hold

Folge 745: Durchgeknallter Mitbewohner

45 Min.Ab 12

1. Fall: Kasper ist angeklagt, die 14-jährige Jette, die Schwester seines Mitbewohners, nach der Schule entführt und für drei Tage gefesselt und geknebelt in seinem Zimmer festgehalten zu haben, um 50 000 Euro Lösegeld zu erpressen. Der Angeklagte behauptet, dass er keine Ahnung habe, wie das Mädchen in sein Zimmer kam. 2. Fall: Die 19-jährige Kerstin wird beschuldigt, ihre Mutter nach einem Streit mit einem Küchenmesser schwer verletzt zu haben.

SAT.1
