Richter Alexander Hold

Der unfreiwillige Kokstrip

SAT.1Staffel 4Folge 747
Folge 747: Der unfreiwillige Kokstrip

45 Min.Ab 12

Der 17-jährige Lehrling Kai soll seinem Chef Armin Kokain in den Energiedrink gemixt haben. Armin belästigte auf seinem Kokstrip Kunden und Mitarbeiter und rannte schließlich gegen eine Glastür. Wollte Kai ihm einen Denkzettel verpassen, weil er es satt hatte, immer samstags arbeiten zu müssen? Oder wurde Armin die Affäre mit der Kassiererin Vanessa zum Verhängnis?

