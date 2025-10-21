Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 748
45 Min.Ab 12

Arnd soll die Wirtin Kerstin in der Waschküche ihrer Pension mit einem Eisenfäustel erschlagen haben. Beging er die Tat, weil er das Zimmer nicht zahlen konnte und weil Kerstin herausgefunden hat, dass er wegen Vergewaltigung im Gefängnis war? Hatte er Angst, dass sie sein Geheimnis ausplaudern könnte? Oder hatte die ehemalige Klassenkameradin Frederike noch eine Rechnung mit der Toten offen?

