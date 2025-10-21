Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 754
Folge 754: Exit

45 Min.Ab 12

Der 22-jährige Azubi Torsten soll den ehemaligen Neonazi Olaf überfallen und sein Gesicht mit einer abgebrochenen Flasche zerschnitten haben. Wollte Torsten der rechten Szene den Kampf ansagen oder haben Olafs ehemalige Freunde ihn gequält, weil er aus der Szene ausgestiegen ist?

