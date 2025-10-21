Richter Alexander Hold
Folge 754: Exit
45 Min.Ab 12
Der 22-jährige Azubi Torsten soll den ehemaligen Neonazi Olaf überfallen und sein Gesicht mit einer abgebrochenen Flasche zerschnitten haben. Wollte Torsten der rechten Szene den Kampf ansagen oder haben Olafs ehemalige Freunde ihn gequält, weil er aus der Szene ausgestiegen ist?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1