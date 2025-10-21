Richter Alexander Hold
Folge 756: Blutige Trauung
46 Min.Ab 12
Die Profi-Biathletin Annie Lemke sitzt schon den zweiten Tag auf der Anklagebank. Sie soll Pamela, die Braut ihres Ex-Freundes, beim Hochzeitskuss erschossen haben. Wer wurde auf der Hochzeitsfeier zum Mörder? - 2. Fall: Der Frauenarzt Dr. Jakob Weiss soll den Journalisten Christoph erst mit einem Telefonkabel an einen Stuhl gefesselt und ihn anschließend gefoltert haben. Folterte er den Journalisten, weil der ihn um Geld erpresste?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
