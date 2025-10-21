Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Blutige Trauung

SAT.1Staffel 4Folge 756
Blutige Trauung

Richter Alexander Hold

Folge 756: Blutige Trauung

46 Min.Ab 12

Die Profi-Biathletin Annie Lemke sitzt schon den zweiten Tag auf der Anklagebank. Sie soll Pamela, die Braut ihres Ex-Freundes, beim Hochzeitskuss erschossen haben. Wer wurde auf der Hochzeitsfeier zum Mörder? - 2. Fall: Der Frauenarzt Dr. Jakob Weiss soll den Journalisten Christoph erst mit einem Telefonkabel an einen Stuhl gefesselt und ihn anschließend gefoltert haben. Folterte er den Journalisten, weil der ihn um Geld erpresste?

