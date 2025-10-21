Richter Alexander Hold
Folge 758: Liebesschwur
45 Min.Ab 12
Julius soll den Immobilienmakler Gerd erschossen und seine Leiche versenkt haben. Erhoffte er sich durch den Mord freie Bahn bei seiner geliebten Emilie, der Ehefrau des Opfers? Der Angeklagte soll den Mord bereits gestanden haben, das Video liegt dem Gericht vor. Julius behauptet jedoch, das Video sei Teil eines teuflischen Plans...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1