Richter Alexander Hold

SAT.1Staffel 4Folge 760
Folge 760: Kuss des Todes - Teil 1

45 Min.Ab 12

Der Russe Ivan Kostow wird beschuldigt, den Schönheitschirurgen Henning Kaiser auf der Jubiläumsfeier seiner Schönheitsklinik per Genickschuss umgebracht zu haben. War der Angeklagte ein Auftragskiller? Wer hat den Auftrag gegeben? Und welche Bedeutung hat der auffällige rote Kussmund auf der Wange des Toten?

SAT.1
