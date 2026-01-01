Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Kuss des Todes - Teil 2

SAT.1Staffel 4Folge 761
Kuss des Todes - Teil 2

Folge 761: Kuss des Todes - Teil 2

45 Min.Ab 12

Der Russe Ivan Kostow sitzt schon den zweiten Tag auf der Anklagebank. Er soll den Schönheitschirurgen Henning Kaiser per Genickschuss umgebracht haben. Während der bisherigen Verhandlung tauchte eine zweite Leiche auf, die einen ebenso auffälligen roten Kussmund auf der Wange hatte ... 2. Fall: Peer ist angeklagt, Li Chen-Jun, den Bruder seiner chinesischen Braut, in die Kühlkammer von dessen Wok-Imbiss gesperrt zu haben.

