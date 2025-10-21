Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Rache unter Schweinen

SAT.1Staffel 4Folge 762
Folge 762: Rache unter Schweinen

45 Min.Ab 12

Dieter soll seinen kroatischen Kollegen Cedomir in der Zerlegehalle einer Schlachterei zwischen frisch geschlachteten Schweinen aufgehängt und ihm mit einem Permanent Marker "Dreckschwein" auf die Stirn geschrieben haben. Machte er so seinem Hass auf die osteuropäischen Niedriglohnarbeiter Platz oder steckt mehr dahinter?

