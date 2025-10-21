Richter Alexander Hold
Folge 762: Rache unter Schweinen
45 Min.Ab 12
Dieter soll seinen kroatischen Kollegen Cedomir in der Zerlegehalle einer Schlachterei zwischen frisch geschlachteten Schweinen aufgehängt und ihm mit einem Permanent Marker "Dreckschwein" auf die Stirn geschrieben haben. Machte er so seinem Hass auf die osteuropäischen Niedriglohnarbeiter Platz oder steckt mehr dahinter?
Genre:Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1