Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Abrissparty

SAT.1Staffel 4Folge 764
Abrissparty

AbrisspartyJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 764: Abrissparty

45 Min.Ab 12

1. Fall: Timo soll in der Villa von Jochen eine feuchtfröhliche Abrissparty gefeiert haben. Angeblich wollte er sich dafür rächen, dass Jochen ihm seine Frau Stefanie ausgespannt hat ... 2. Fall: Rosalie ist angeklagt, volltrunken einen Kiosk ausgeraubt und auf der Flucht mit ihrem Pkw die Schülerin Hanna angefahren zu haben. Die Angeklagte sieht alles als Racheaktion, weil sie von Stimmen aus dem Jenseits bedroht worden sei...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen