Richter Alexander Hold
Folge 767: Hungerstreik
46 Min.Ab 12
Isabel soll aus Verzweiflung über ihre eigene Kinderlosigkeit Volker, den Freund ihrer Schwester, entführt haben, um sich mit ihrer kleinen Nichte nach Brasilien abzusetzen. Befürchtete sie, dass Volker ihr den Umgang mit dem Kind verbietet? Oder steckt Volkers Vergangenheit dahinter? Warum ist die Angeklagte mittlerweile im Hungerstreik?
