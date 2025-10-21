Baby vom Rücksitz verschwundenJetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 769: Baby vom Rücksitz verschwunden
45 Min.Ab 12
Diana soll das Auto ihrer Erzieherin Elisabeth gestohlen haben. Auf dem Rücksitz des Wagens lag das Baby der jungen Frau - es ist verschwunden. Hat das Mädchen wirklich ein Kind entführt? Oder hat der Vater seinen Sohn geraubt und in die Türkei verschleppt?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1