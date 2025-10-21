Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Mord per Anhalter

SAT.1Staffel 4Folge 770
Mord per Anhalter

Mord per AnhalterJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 770: Mord per Anhalter

46 Min.Ab 12

Der Bodyguard Karsten Wieland ist angeklagt, seinem Chef Robert Fechner ein Taschenmesser in den Bauch gerammt zu haben. Wollte er sich rächen, weil ihm fristlos gekündigt wurde? Oder steckt die Frau des Opfers dahinter, die sich seit dem Vorfall immer merkwürdiger benimmt?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen