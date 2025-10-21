Richter Alexander Hold
Folge 777: Nelken für die Toten
46 Min.Ab 12
Tom soll Daniel erschossen haben, weil er ihm die Schuld am Tod seiner Frau Sybille gibt. Tom behauptet, er hätte Frieden mit Daniel geschlossen - seine Frau Svenja habe Grund gehabt, ihren Mann zu töten.
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1