Richter Alexander Hold

Die Gutachterin

SAT.1Staffel 4Folge 781
Die Gutachterin

Richter Alexander Hold

Folge 781: Die Gutachterin

46 Min.Ab 12

Der Mechaniker Sven sitzt schon den zweiten Tag auf der Anklagebank. Er soll Uta brutal niedergeschlagen haben, als sie ihn bei einem Einbruch überraschte. Ist Sven wirklich so skrupellos? Oder ist er das Opfer eines gemeinen Komplotts? 2. Fall: Stefan soll Petra, seine heimlich Angebetete, in der Tiefgarage mit einer Plastiktüte erstickt haben. Drehte Stefan durch, weil er es nicht ertragen konnte, dass die junge Frau einen anderen Mann heiraten wollte?

