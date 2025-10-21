Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Bauer auf Abwegen

SAT.1Staffel 4Folge 782
Bauer auf Abwegen

Bauer auf AbwegenJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 782: Bauer auf Abwegen

46 Min.Ab 12

Barbara ist angeklagt, ihren Ehemann mit einer Heugabel erstochen zu haben. Kurz zuvor hatten die Angeklagte und das gesamte Dorf erfahren, dass der Mann homosexuell ist und gern Frauenkleider trägt. Konnte die Angeklagte die Schmach nicht mehr ertragen und beseitigte ihn? Die Angeklagte behauptet, dass eigentlich sie selbst umgebracht werden sollte - von ihrer Nachbarin!

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen