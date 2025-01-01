Richter Alexander Hold
Folge 784: Die Börek-Connection
45 Min.Ab 12
Der Lebensmittelhändler Adem soll sein Geschäft in Brand gesetzt haben, um die Versicherungssumme von 60.000 Euro zu kassieren. Wollte er mit dem Geld seine Schulden bezahlen oder steckt seine Schwester Nesrin dahinter?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1