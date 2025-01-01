Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Die Börek-Connection

SAT.1Staffel 4Folge 784
Die Börek-Connection

Richter Alexander Hold

Folge 784: Die Börek-Connection

45 Min.Ab 12

Der Lebensmittelhändler Adem soll sein Geschäft in Brand gesetzt haben, um die Versicherungssumme von 60.000 Euro zu kassieren. Wollte er mit dem Geld seine Schulden bezahlen oder steckt seine Schwester Nesrin dahinter?

