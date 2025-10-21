Zum Inhalt springenBarrierefrei
Nur über meine Leiche (Teil 1)

SAT.1Staffel 4Folge 785
Folge 785: Nur über meine Leiche (Teil 1)

45 Min.Ab 12

Der Angeklagten Kirsten wird vorgeworfen, den ehemaligen Drogendealer Manuel in seinem Hotelzimmer erschossen zu haben - Kirsten soll von ihm um 500.000 Euro erpresst worden sein. Hängt alles mit einer unvollständigen Landkarte zusammen, die im Gepäck des Toten gefunden wurde? (1. Teil)

SAT.1
