Richter Alexander Hold
Folge 787: Delphintherapie
45 Min.Ab 12
Sandra soll ein Kaufhaus überfallen haben, um ihrem behinderten Kind eine Delphintherapie zu ermöglichen. Bei diesem Überfall wurde der Kaufhausdirektor erstochen. War dies die Tat einer liebenden Mutter, oder hat sich ein ehemaliger Angestellter für seine Kündigung gerächt?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1