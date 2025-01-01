Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Delphintherapie

Staffel 4Folge 787
Delphintherapie

Richter Alexander Hold

Folge 787: Delphintherapie

45 Min.Ab 12

Sandra soll ein Kaufhaus überfallen haben, um ihrem behinderten Kind eine Delphintherapie zu ermöglichen. Bei diesem Überfall wurde der Kaufhausdirektor erstochen. War dies die Tat einer liebenden Mutter, oder hat sich ein ehemaliger Angestellter für seine Kündigung gerächt?

Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

