Richter Alexander Hold

SAT.1Staffel 4Folge 790
Folge 790: Schwangerschaft mit Folgen

45 Min.Ab 12

Krista soll versucht haben, ihre Schwester zu ermorden. Konnte sie es nicht ertragen, dass ihr Ehemann sie wegen ihrer Schwester verließ und ein Baby mit ihr zeugte? Und welche Rolle spielt der eifersüchtige Ex-Freund des Opfers?

SAT.1
