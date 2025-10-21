Richter Alexander Hold
Folge 790: Schwangerschaft mit Folgen
45 Min.Ab 12
Krista soll versucht haben, ihre Schwester zu ermorden. Konnte sie es nicht ertragen, dass ihr Ehemann sie wegen ihrer Schwester verließ und ein Baby mit ihr zeugte? Und welche Rolle spielt der eifersüchtige Ex-Freund des Opfers?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1