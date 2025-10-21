Richter Alexander Hold
Folge 791: Jagd auf den Entführer
45 Min.Ab 12
Die Hausfrau Barbara soll ihrem Adoptivsohn Tobias ins Knie geschossen haben, das dadurch lebenslang steif bleiben wird. Tat sie dies, weil sie dachte, dass ihr Adoptivsohn ihre Tochter Simone vor Wochen entführt hatte und seither gefangen hielt?
